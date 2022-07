Il sindaco di Modigliana a Salotto blu: "Il nostro riferimento è Faenza, non Forlì"

Jader Dardi è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda giovedì alle 23 su VideoRegione, canale 99 del digitale terrestre, visibile nella intera Emilia Romagna. Nella occasione il primo cittadino ha descritto alcune delle iniziative in corso a Modigliana e ribadito la necessità di realizzare un nuovo invaso, come concordato recentemente con Romagna Acqua, al fine di corrispondere alle esigenze idriche della vallata.

Dardi, nel corso della trasmissione, ha espresso anche i propri convincimenti in ordine a temi istituzionali: "Si sta tornando a parlare di provincia unica della Romagna, mi pare un tema interessante. Noi viviamo una situazione particolare in quanto facciamo parte della Provincia di Forlì e della Unione dei comuni forlivese che, dopo la decisione unilaterale di Forlì di uscirne, si è molto indebolita e non trova identità. Inoltre il nostro sguardo è rivolto a Faenza, andiamo all'ospedale a Faenza, i ragazzi vanno a scuola a Faenza, etc. Per noi Forlì è lontana, un nuovo assetto istituzionale potrebbe rivelarsi utile".