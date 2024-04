Il sindaco di Santa Sofia a "Salotto Blu": "Spesso ai Comuni non mancano soldi ma competenze"

Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione "Salotto Blu", Daniele Valbonesi, ingegnere e votatissimo primo cittadino, motiva la sua scelta di non ricandidarsi. "Dieci anni da sindaco sono tanti, quindici sarebbero stati troppi - esordisce - per quanto sia stato per me immenso onore confrontarmi ogni giorno con la mia comunità". Poi Valbonesi riflette sulla situazione dei comuni collinari e montani: "La verità è che alle piccole comunità, dopo la riforma che ha depotenziato le province, talvolta mancano le professionalità per poter partecipare ai bandi nazionali ed europei, per gestire e rendicontare, oltre che progettare, iniziative che sul piano economico non sarebbero impossibili". Nel corso della trasmissione, che andrà in onda venerdì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, ha parlato anche delle proprie prospettive professionali e politiche.