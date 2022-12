Il sindaco Zattini alla cena di Natale della Lega: "Lavoriamo per ridare a Forlì il ruolo di primazia che le spetta"

Cena degli auguri di Natale, con tanto di tombola finale, quella organizzata lunedì dalla Lega forlivese. Tra i presenti, oltre un centinaio, anche il sindaco Gian Luca Zattini, diversi assessori della Giunta forlivese (Paola Casara, Vittorio Cicognani, Andrea Cintorino, Daniele Mezzacapo e Giuseppe Petetta) e di altre amministrazioni, la presidente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni ed consiglieri comunali di Forlì e di diverse realtà locali. Ad accogliere i partecipanti il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, ospite della serata, che ha dato la parola per un breve saluto all’assessora Andrea Cintorino, al vicesindaco Mezzacapo e a Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale e capogruppo della Lega a Forlì.

E’ poi intervenuto il sindaco Zattini che ha ricordato il profondo legame di amicizia e reciproca stima che lo lega a Morrone. “Stiamo lavorando per ridare a Forlì il ruolo di primazia che le spetta e a tutti i forlivesi una città amica, accogliente, vivace e sicura - le parole del sindaco -. Ce la stiamo mettendo tutta e i risultati sono già evidenti nonostante il nostro esordio come amministrazione sia stato segnato dalla lunga emergenza sanitaria Covid. Stiamo perseguendo un grande progetto per la città che va al di là di questa legislatura, un progetto che intendiamo portare a termine se i forlivesi ci accorderanno la loro fiducia".