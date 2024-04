Il sottosegretario di Stato D'Eramo in visita alle aziende agricole di Forlì

Tour in Romagna lunedì 22 aprile del sottosegretario di Stato all’agricoltura e alla sovranità alimentare Luigi D’Eramo. Accompagnato dal parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, il sottosegretario D’Eramo sarà a Forlì dove visiterà la storica azienda ‘Orto Mio’ alle 13.30 e, a seguire, l’azienda agricola Guidi alle 14.30.

“E’ un dato ormai noto - ha commentato Morrone annunciando la visita del sottosegretario - che l’agroalimentare è fra i settori fondamentali per l’economia del nostro Paese e della Romagna per quanto ci riguarda. L’eccellenza del ‘Made in Italy’ conosciuta nel mondo si intreccia con la qualità delle produzioni di questo settore. E’ un patrimonio che racchiude in sé molteplici tradizioni e la capacità di combinare cultura, buon gusto, qualità, autenticità e genio imprenditoriale. Basterebbe questo, con tutto ciò che ne deriva in termini di ricchezza prodotta, imprese e occupazione, per capire la rilevanza della partita da giocare in difesa del ‘Made in Italy’, degli agricoltori, dei produttori italiani e locali nei confronti sia di fenomeni illeciti e criminali di contraffazione e sofisticazione sia contrastando le politiche europee che danneggiano gli interessi del nostro Paese. Non siamo antieuropeisti ma europeisti con l’obiettivo di cambiare le miopi direttive ideologiche della UE che minacciano il nostro settore agricolo e agroalimentare”.