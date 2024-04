Il tema dell'alluvione in campagna elettorale, Rinaldini: "La situazione è cambiata poco. E i rimborsi non arrivano"

"Incontro sul futuro della città dopo l'alluvione". Il candidato sindaco per il centrosinistra, Graziano Rinaldini, e la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, si sono confrontati lunedì sera con i cittadini e le imprese alluvionati a quasi un anno dell'evento che ha sconvolto la Romagna. L'incontro si è svolto in una location non causale, quella de "I Nani di Giada", azienda agricola di via Mazzacavallo colpita dall'alluvione.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

"In questo mese ho avuto modo di constatare che la situazione è cambiata davvero poco - le parole di Rinaldini, ricordando i giorni successivi allo tsunami di acqua e fango -. Tutti gli alluvionati sono alle prese con diverse difficoltà, come l'individuazione di tecnici, elettricisti ed altro. C'è chi è riuscito a sistemarsi dando fondo ai propri risparmi, invece ci sono pensionati che non sanno più come fare, vivendo in condizioni pietose con umidità e muffe in casa. Si tratta di persone che necessitano di aiuti, come vanno aiutati alcuni imprenditori che hanno avuto anche le abitazioni alluvionate".

Il candidato sindaco ha fatto riferimento anche alle "molteplici difficoltà nel chiedere i rimborsi promessi dal governo Meloni", rimarcando le problematiche connesse al sistema Sfinge ed "ai complicati decreti del governo che definivano le modalità del rimborso". "Non si capisce perchè il Comune non si sia fatto parte dirigente per aiutare i cittadini - la stoccata di Rinaldini -. Ci chiediamo perché le richieste dei ristori non arrivino nonostante centinaia di domande già inoltrare e perchè i cittadini vengano vessati di continue richieste di documentazioni di non chiara individuazione non richieste nell'ordinanza".

Rinaldini ha parlato anche da alluvionato: "Ci riconosceranno il 100% dei danni, ma non quelli che abbiamo subìto nelle nostre case. Continueremo a chiedere, come ha già fatto il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini la semplificazione delle procedure per quanto riguarda le perizie, in modo da accelerare i rimborsi, ma anche inserire i beni mobili tra quelli da risarcire, oltre alla necessità di personale tecnico richiesto dai Comuni per svolgere i compiti tecnici della ricostruzione". Rinaldini ha rimarcato infine l'assenza di cantieri nelle aree alluvionate e la "necessità di rifare il piano di protezione civile col coinvolgimento dei cittadini" e "la costituzione di una commissione permanente per la ricostruzione che coinvolga Provincia e Regione, Consorzio di Bonifica, associazioni degli alluvionati e tecnici per avere il punto dello stato dei fiumi e dell'entroterra". "Bisogna lavorare affinchè il territorio diventi più permeabile", ha concluso il candidato sindaco.

L'intervento di Fiumi (RinnoviAmo Forlì)

RinnoviAmo Forlì, con il suo referente Michele Fiumi, oltre ad evidenziare l’importanza di un assessorato alla Ricostruzione, ha anche replicato alla recente proposta di Loris Ceredi, candidato della Lista Forlì Cambia, sul tema della semplificazione delle procedure di accesso ai ristori. “Il rappresentante di una lista con oltre il 10% dei voti e ben 5 rappresentanti comunali, si sveglia solo oggi con le elezioni, a quasi un anno dal disastro, per richiedere alla struttura commissariale di modificare la complessa e lenta burocrazia di presentazione delle richieste di rimborso? - ha attaccato -. Dov’era Forlì Cambia quando il Comitato Unitario Vittime del Fango e i comitati riuniti della Romagna segnalavano il ritardo nelle erogazioni? La risposta è sotto gli occhi di tutti: Forlì Cambia e l’attuale amministrazione hanno lasciato soli i cittadini, non interessandosi al tema dei ristori”.

"È ora qualcuno dia delle risposte alle domande degli alluvionati, cui nessuno ha mai fornito alcuna indicazione, né il Sindaco né tantomeno la sua Giunta", ha aggiunto Fiumi ponendo domande nette a Ceredi: "La Giunta Zattini ha provveduto ad aggiornare e adeguare il Piano della Protezione Civile in seguito ai fatti del maggio 2023 e alle criticità emerse? La mappatura delle zone interessate da possibili esondazioni, contenuta all’allegato 7 del Piano di Protezione civile non citava molte delle zone poi colpite dall’alluvione, neppure quelle che storicamente ne erano già state colpite (ad esempio l'area adiacente alla Parrocchia dei Romiti). Tale indicazione è fondamentale per organizzare i soccorsi e gli interventi. L’Allegato è stato corretto?".

"La mattina del mercoledì 17 maggio 2023 è mancata qualsiasi forma di organizzazione di trasporto pubblico verso i punti di soccorso - ha proseguito Fiumi -. Molte persone appena evacuate con i gommoni, anche anziani, bambini e persone fragili, sono state abbandonate sul Ponte di Schiavonia, dando loro indicazioni generiche di dirigersi alla Fiera, senza che fosse loro fornito alcun mezzo per farlo. Le vetture della Protezione Civile Nazionale sono rimaste ferme per ore, a causa dell’assenza di coordinamento. Il Comune non è neppure stato in grado di censire le famiglie sfollate. Esiste, dopo un anno dagli eventi, un piano di Emergenza nel caso si ripresentino eventi analoghi?".

E ancora: "Come si intende garantire la futura sicurezza idraulica di Forlì e dei quartieri più colpiti? Perché non si è istituita una task force di tecnici con Governo, Regione ed altri Enti, per esprimere un parere e un piano riguardante la sicurezza del territorio? Perché infine il Comune, nonostante le difficoltà di presentazione delle richieste di rimborso, non ha attivato un proprio ufficio per supportare i cittadini alluvionati e non è neppure mai intervenuto per presentare alla struttura commissariale le questioni poste dal candidato Ceredi? Non ci si può più nascondere dietro l’emergenza. Occorre programmare lo sviluppo della città per prevenire ulteriori disastri e per ricostruire la nostra comunità e i nostri quartieri. Risposte che si possono trovare nel nostro programma".