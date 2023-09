Il viceministro a infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi in visita ai cantieri del Pnrr

Puntata a Forlì domani mattina per il viceministro alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi per visitare i cantieri Pnrr cittadini in corso e già terminati. La prima tappa (ore 11) è al parcheggio del Campus universitario in viale Corridoni dove i lavori sono in corso. Il tour di Rixi tocca poi piazzale della Vittoria per proseguire in corso della Repubblica, dove stanno avanzando le opere di restyling dell’asse viario del centro storico forlivese.

La visita termina al parcheggio Casa Morata, nella via omonima, la prima opera pubblica già conclusa interamente finanziata e realizzata con fondi Pnrr. Alle 12 il viceministro Rixi partecipa a un incontro a Romagna Acque, per poi spostarsi, nel pomeriggio, a Ravenna per un evento alla Camera di Commercio.

“Una visita importante quella del viceministro Rixi – commentano il parlamentare Jacopo Morrone e il vicesindaco Daniele Mezzacapo che lo accompagneranno nel tour – che dimostra l’interesse del MIT per il territorio romagnolo e per il suo rilancio”.