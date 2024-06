Il viceministro Bignani incontra gli imprenditori dell'avicolo: "Settore penalizzato, serve un cambio di passo in Europa"

Forlì ha ospitato lunedì mattina un incontro tra alcuni rappresentati degli imprenditori avicoli romagnoli e il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, accompagnato da Alice Buonguerrieri, deputata e presidente di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena. "E’ stata questa l’occasione per dimostrare nuovamente la vicinanza del Governo alla filiera avicola e per un confronto sull’importanza del settore e delle politiche messe in atto sia a livello Nazionale che europeo", viene rimarcato. Il viceministro Bignami ha potuto ricordare come "l’attenzione del Governo Meloni resta alta e ne è dimostrazione il lavoro e l’impegno che il Ministro Lollobrigida, con il proprio Ministero, sta portando avanti a livello Nazionale".

"Il Governo Nazionale sta cercando di sostenere un settore che viene penalizzato da politiche realizzate in sede comunitaria che sono ostative per lo svolgimento di quella libertà di fare impresa che per l’esecutivo Meloni non è solo necessaria ma strategica – ha evidenziato il Viceministro -. Il Governo ribadisce la propria vicinanza e disponibilità al dialogo, ma è necessario che ci sia un cambio di passo anche in Europa rispetto ad un settore che è stato fortemente penalizzato da pesi e gravami che non hanno consentito lo sviluppo dello stesso ma ne hanno addirittura comportato penalizzazioni che oggi sono insostenibili”.

Stefano Gagliardi, direttore di Assoavi, che ha introdotto l'incontro e il presidente Gian Luca Bagnara hanno ricordato ai presenti "l'importanza del settore", evidenziando "peculiarità e criticità", "il positivo dialogo con il Ministero che ha finalmente costituito il tavolo avicolo nonchè l'importanza del voto europeo e di sostenere chi, da sempre, ha dimostrato attenzione e sensibilità verso la filiera avicola". “E questi non sono certo i socialisti europei, maggioranza nel Parlamento europeo, ma il Governo italiano e il centro destra, in particolare Fratelli d'Italia, che ha mantenuto con noi un dialogo costante. Il dialogo è aperto anche con il candidato al Parlamento europeo Stefano Cavedagna, una persona competente che sarà un ottimo riferimento in Europa per tutta la nostra filiera", ha precisato Gagliardi.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Ha preso poi parola la deputata Buonguerrieri, che ha rimarcato "quanto sia strategica l'avicoltura per la provincia di Forlì-Cesena. La filiera avicola è uno dei comparti agroalimentari più significativi nel nostro territorio. Ringrazio Assoavi per aver ricordato che Fratelli d'Italia non c'è solo in campagna elettorale, ma il nostro è un rapporto di lunga data, che testimonia un impegno costante, portato avanti dal Ministro Lollobrigida, dal Viceministro Galeazzo Bignami e dal nostro candidato alle europee Cavedagna. Con il Viceministro Galeazzo abbiamo ascoltato e raccolto le esigenze degli imprenditori e siamo pronti a difendere gli interessi dei nostri agricoltori e allevatori in Europa con il nostro candidato Cavedagna”. Le aziende hanno infine colto l’occasione per evidenziare "la necessità di avere rappresentanti europei che sappiano fare la differenza anche a livello europeo e che, attraverso l’ascolto delle loro esigenze, possano porre rimedio alle attuali storture delle politiche comunitarie".