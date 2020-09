Il voto a Faenza e Imola, Valbonesi (Pd): "Arginata l'ondata sovranista"

Il Pd forlivese plaude al risultato elettorale nelle elezioni comunali delle città vicine di Faenza e Imola, dove in entrambi i casi hanno prevalso con netto vantaggio e senza necessità di ballottaggio i due candidati di centro-sinistra. “Ottime notizie in questo inizio di settimana - afferma Daniele Valbonesi, segretario del PD forlivese – Dopo gli esiti di referendum e consultazioni regionali, a Faenza e Imola la vittoria al primo turno delle coalizioni di centro sinistra confermano il PD quale baricentro di un’alternativa concreta alla tanto propagandata ondata sovranista”.

Ed ancora: “La forza delle coalizioni di centro sinistra, dopo le regionali del gennaio scorso, è un segnale significativo della generale tendenza di ripartenza del PD e di tutte le forze, anche civiche, antagoniste al centro destra. Messaggio chiaro a chi pensa che sui territori si possano calare dall'alto soluzioni generali, non ritagliate e specificamente pensate per le esigenze dei cittadini e delle imprese locali”.

A Faenza il Pd si presentava in alleanza con il Movimento 5 Stelle, col risultato schiacciante di Massimo Isola al 59,5%. Il Pd ha ottenuto il 33,9% dei voti e i pentastellati il 4,5%. Per Valbonesi “il PD a capo di una coalizione ampia sul modello regionale di Bonaccini, che includeva il M5S, vince con Massimo Isola, confermando il valore del buon governo e del coraggio messi in campo in questi anni, unitamente all’umiltà nell’ammettere gli sbagli del passato e rilanciare soluzioni innovative per la città”.

A Imola invece si andava al voto anticipato dopo la caduta dell'amministrazione del Movimento 5 Stelle, che passa dal 29,9% di due anni fa al 6,3% di questa elezioni. Vince Marco Panieri del centro sinisitra. Così il segretario del Pd forlivese: “Si torna a vincere dopo due anni, con un ottimo risultato del PD alla guida della coalizione insieme al neo sindaco ed ex segretario Marco Panieri, che ha saputo trasmettere l'energia e l’intraprendenza necessarie a coinvolgere la cittadinanza in una sfida affatto facile; la sua passione e la sua campagna di ascolto tra le persone hanno ripagato. A Faenza e Imola partono due nuove storie politiche, che hanno in comune l'obiettivo di fare il meglio per le proprie comunità. Congratulazioni a Massimo e Marco - conclude Valbonesi – e buon lavoro”.