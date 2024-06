Ilaria Marianini è la prima sindaca donna di Santa Sofia: "Subito al lavoro per il paese"

Indossa con orgoglio la fascia tricolore Ilaria Marianini. Da lunedì pomeriggio l'assessora uscente della giunta guidata da Daniele Valbonesi è la nuova sindaca di Santa Sofia. "Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato il loro voto e quindi questa legittimazione ad essere la prima sindaca donna di Santa Sofia - le parole affidate ai social -. Un traguardo che deve rendere orgogliose tutte le donne, qualcosa di impensabile se si torna indietro con la memoria a tanti anni fa. Come sindaca ciò che voglio fare nella sostanza e non solo nelle parole, sarà governare nell’interesse di tutti i cittadini qualunque voto abbiano espresso".

"Voglio che questa amministrazione sia al massimo trasparente e capace di raccontare tutti i progetti in essere e mai nascondersi di fronte alle difficoltà che incontreremo nel nostro percorso - prosegue -. Voglio rendere onore anche agli avversari politici, per il loro impegno per il nostro paese. Ora è il tempo di mettere da parte ciò che è successo in questa campagna elettorale e proseguire tutti insieme, lavorando con passione, determinazione e umiltà per il futuro di Santa Sofia, dei nostri figli, dei nostri nonni e di tutti coloro che la compongono. Oggi festeggiamo ma già da martedì saremo al lavoro per santa Sofia".