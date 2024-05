"Immigrazione, pace, legge sulla cittadinanza e emergenza climatica": le priorità di Milad Basir e Diana Scirri (AVS)

I due candidati di “Alleanza Verdi e Sinistra” a sostegno del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Graziano Rinaldini, Milad Basir e Diana Scirri, hanno effettuato domenica un sopralluogo per verificare i danni provocati dalla grandinata di sabato scorso al parco urbano "Franco Agosto". In seguito hanno partecipato all’iniziativa interculturale “Picnic di primavera”, organizzata dall'associazione antirazzista “Forlì Città Aperta” in collaborazione con la scuola di lingua italiana “Penny Wirton”. I partecipanti si sono ritrovati per condividere una pietanza tipica del proprio paese d'origine con lo scopo di favorire lo scambio culturale e rafforzare lo spirito di convivialità tra i popoli. Durante la giornata, Basir e Scirri hanno incontrato e dialogato con diversi cittadini sui temi principali a loro più cari, tra cui immigrazione, pace, legge sulla cittadinanza e l'emergenza climatica.



“Oltre a offrire alcuni cibi tipici della cucina palestinese e italiana - ha chiarito Basir – abbiamo ascoltato le preoccupazioni dei cittadini e ci siamo confrontati con tutti perché non intendiamo lasciare nessuno escluso. Abbiamo discusso del programma di governo ideato dalla nostra coalizione per Rinaldini Sindaco. Prevediamo, ad esempio, di rinnovare l'istituto della 'Consulta dei cittadini migranti', messo da parte dall'attuale amministrazione, e di rafforzare i percorsi d'integrazione per i cittadini immigrati. Inoltre, abbiamo affrontato i problemi legati ai tempi di rilascio dei permessi di soggiorno ma anche la questione della cittadinanza per i bambini che concludono il percorso scolastico”.



Tra i primi migranti arrivati a Forlì a inizio anni '90, il candidato indipendente, Milad Basir, giornalista d'origine palestinese, si occupa da anni dei temi legati all'accoglienza e all'integrazione dei nuovi cittadini immigrati. Ha pubblicato, tra l'altro, diversi opuscoli multilingue sui servizi offerti dalla città, anelando sempre a costruire una città per la pace, più aperta, solidale e inclusiva. Altro tema 'caldo' sollevato dai cittadini intervenuti all'evento è quello dell'emergenza casa. “La questione abitativa è uno dei punti principali nel nostro programma. Dopo 10 anni di attività nel settore sindacale, - ha aggiunto Basir - per favorire politiche abitative inclusive e contratti di locazione concordati, intendo portare la mia esperienza nel governo della città per garantire il diritto alla casa a studenti, lavoratori e famiglie precarie, senza escludere nessuno”.

Basir è inoltre intervenuto sulla drammatica situazione in Palestina ribadendo "la necessità di un cessate il fuoco e fornendo aggiornamenti sul procedimento legale in corso alla Corte Internazionale di Giustizia su Gaza e Cisgiordania". “Siamo due volti nuovi della politica forlivese - ha poi concluso, Basir - ma abbiamo già maturato molta esperienza nelle lotte sociali e sindacali della città. Se i cittadini ci daranno la loro fiducia nelle urne, potremmo lavorare ancora meglio per realizzare queste politiche a favore della nostra comunità”.