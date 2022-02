Imprese, Pompignoli (Lega): "Fondi per la filiera editoriale colpita dal "caro carta ed energia""

Sollecitare con tempestività il governo affinché si adottino misure urgenti ed efficaci volte a salvaguardare tutta la filiera editoriale colpita in questi mesi dai rincari di carta ed energia. A chiederlo, in una risoluzione, è Massimiliano Pompignoli (Lega) che ricorda come "molte associazioni di categoria, quali ad esempio l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione Nazionale editoria di Settore e Federazione Carta e Grafica, oltre agli operatori del settore, abbiano evidenziato le drastiche problematiche legate al rincaro dell’energia elettrica e, quindi, all’incremento dei costi della carta, pari o superiore al 50%. Questa emergenza nell’emergenza minaccia gravemente non solo il mercato editoriale ma tutto il segmento della stampa commerciale e dei quotidiani di informazione, fino a ripercuotersi direttamente su lettori e consumatori". Da qui la risoluzione per invitare la Giunta a trovare una soluzione perché, spiega Pompignoli, "in assenza di interventi compensativi importanti sul fronte del 'caro-carta', molte aziende del settore, case editrici e gruppi editoriali rischiano di chiudere o di interrompere drasticamente la produzione".