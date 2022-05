Imprese sciistiche danneggiate dal Covid: dal decreto Ristori Ter fondi per quasi 180mila euro

"A breve 23 imprese dei Comuni del comprensorio sciistico dell'appennino forlivese riceveranno i 177.786,48 euro previsti dal decreto Ristori Ter. In altre parole, tutte le domande presentate dalle imprese dai Comuni della campigna sono state accolte e presto verranno accreditate le somme sui conti delle attività”. Lo annunciano l’On. della Lega, Jacopo Morrone, e il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli.

Unioncamere Emilia-Romagna ha infatti pubblicato la graduatoria del Bando Ristori3 Anno 2022 a favore delle imprese turistiche dei comprensori sciistici regionali in difficoltà a causa del covid-19. Le risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Decreto Ristori ter in favore di questo settore, in base al riparto previsto del Fondo nazionale, ammontavano complessivamente per l’anno 2021 ad 6.029.292 euro .

“Siamo particolarmente lieti nell'annunciare che stanno per arrivare i ristori a quelle aziende del settore ricettivo-turistico, che più hanno sofferto a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza Covid, negli anni 2020-2021. Una citazione speciale va riservata al ministro Massimo Garavaglia la cui azione di Governo è sempre stata improntata alla tutela e alla valorizzazione delle comunità montane con particolare attenzione alle nostre imprese”, concludono i leghisti.