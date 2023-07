In arrivo fondi per la videosorveglianza delle strade in diversi comuni della Romagna

“36 milioni ai Comuni per la video sorveglianza grazie all’attenzione al tema sicurezza da parte del Governo Centrodestra. La Romagna beneficerà dell’incremento di fondi per avvalersi di questo strumento a tutela della sicurezza e della legalità. Tra i progetti inseriti in graduatoria e finanziati ci sono quelli predisposti dai Comuni di Misano Adriatico, Bellaria Igea Marina, Sassofeltrio e Rimini per la Provincia di Rimini; Cesena, Longiano, Meldola per la Provincia di Forlí Cesena. Sicurezza e legalità sono da sempre le priorità nel programma della Lega, grazie a questo governo e al Ministro dell’ Interno Matteo Piantedosi ci sarà un investimento importante per i progetti di video sorveglianza, utili per prevenire reati, eliminare il degrado ed essere di supporto alle forze dell’ordine.

Città più sicure e cittadini più protetti sono da sempre obiettivi prioritari del buon governo della Lega": lo dichiara il segretario della Lega in Romagna, il deputato Jacopo Morrone