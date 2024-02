In centinaia per la 'Festa del Maiale' a Villafranca, fondi per l'Irst. "Agricoltura, cambiare le politiche dell'Ue"

“Un sentito ringraziamento ai Fratelli Villa e alla Famiglia Bucci che hanno reso possibile un grande classico della tradizione romagnola, la ‘Festa del maiale’, a Villafranca di Forlì dove sono confluite centinaia di persone che hanno potuto assaggiare gratuitamente i prelibati prodotti della nostra terra e, nel contempo, fare un’offerta volontaria da devolvere all’Irst di Meldola. Un modo davvero ‘speciale’ di raccolta fondi a beneficio del settore sanitario”. Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna che, nell’ambito dell’iniziativa, ha avuto modo di confrontarsi sulla “legittima protesta degli agricoltori”.

“Credo - prosegue Morrone - che sia indispensabile una revisione radicale della politica agricola europea che penalizza i nostri agricoltori anche e soprattutto sul piano della concorrenza sleale di Paesi extraeuropei che non devono sottostare a direttive e regolamenti restrittivi imposti dalla UE. Ha sempre avuto ragione la Lega a criticare le politiche agricole europee dettate e imposte sull’onda di un ideologismo green che si è rivelato completamente fuori dalla realtà. Penso, solo per fare un esempio, alle nostre battaglie contro i cibi sintetici che oggi diventano una delle bandiere della legittima protesta degli operatori agricoli che lottano per la sopravvivenza della nostra agricoltura di qualità”.