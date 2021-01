In dirittura d’arrivo il punto vaccinazioni alla Fiera di Forlì, Morrone: "Una buona notizia"

In dirittura d’arrivo il punto vaccinazioni alla Fiera di Forlì. Lunedì mattina il deputato della Lega, Jacopo Morrone, ha visitato l'area che ospiterà la somministrazione del siero. Il segretario della Lega Romagna ha incontrato nell'occasione il presidente della Fiera Valerio Roccalbegni. Fino ad ora le persone residenti nel distretto forlivese che dovevano sottoporsi a vaccinazione erano state indirizzate al centro fieristico di Cesena, riferimento per la Provincia ma, già dai primi giorni di febbraio, le prenotazioni verranno programmate sul nuovo punto in via Punta di Ferro.

Morrone non ha risparmiato critiche all'esecutivo: "Il Governo Conte tenta di nascondere il balletto dei ritardi e della confusione sui vaccini, scaricando improbabili responsabilità sulle case farmaceutiche". E aggiunge: "Dopo gli annunci autoincensatori di qualche settimana fa, l’ennesima ‘caporetto’ dell’esecutivo e dei suoi ‘commissari’. Un errore dietro l’altro, ma si discute solo della sopravvivenza di questa maggioranza, che è minoranza nel Paese, mentre l’Italia e gli italiani rimangono senza risposte".