In Piazza Morgagni la festa della Uil. E Zattini e Rinaldini si confronteranno su sanità, lavoro e commercio

Anche quest’anno la Uil di Forlì organizza alcuni momenti di confronto e dibattito in questo periodo dell’anno. Giovedì, dalle ore 19 in Piazza Morgagni, ci sarà la presentazione del libro Andando per i luoghi del risorgimento” alla presenza dell'autore, il professor Roberto Balzani, ed il segretario regionale della Uil Emilia-Romagna Marcello Borghetti. Ai partecipanti verrà gratuitamente distribuita copia del libro fino ad esaurimento. In caso di pioggia l’evento si terrà presso la sala delle Provincia ed a seguire verrà offerto un rinfresco.

Venerdì, dalle ore 19 in Piazza Morgagni, si terrà il dibattito dal titolo “Il futuro del lavoro nel nostro territorio” a cui parteciperanno i candidati sindaci Gian Luca Zattini (centrodestra) e Graziano Rinaldini (centrosinistra). "Verranno poste domande su temi per noi cruciali dalle criticità che vivono coloro che lavorano in Sanità ed assistenza passando per questioni legate ad alcune complesse situazioni aziendali, vedi il futuro dell’Electrolux nel nostro territorio - spiegano dalla Uil -. Toccheremo poi questioni legate al commercio all’agricoltura ed al mondo dei pensionati". In caso di pioggia l’evento si terrà presso la sala Santa Caterina di via Romanelli a partire dalle 20.