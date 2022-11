In Piazza Saffi un banchetto pro Ucraina di Italia viva e Azione

Per continuare a testimoniare la nostra vicinanza e il nostro sostegno al popolo ucraino, venerdì mattina, in occasione del mercato settimanale, il gruppo di Italia Viva e Azione sarà presente con un banchetto in Piazza Saffi (di fronte al civico 23). Dopo aver partecipato alll’evento di Milano con la coordinatrice provinciale di Italia Viva, Sara Biguzzi e il segretario di Azione, Umberto Orlati, il Terzo Polo vuole portare nella piazza di Forlì "un gesto di vicinanza sentita e concreta a coloro che patiscono le più gravi conseguenze del conflitto e a tutti coloro che hanno aiutato e che tuttora stanno aiutando questo popolo che non smette di lottare per difendere la sua e la nostra libertà".