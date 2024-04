In Piazza Saffi una raccolta firme della lista "Pace, Terra e Dignità" in vista delle elezioni europee

"Pace, Terra e Dignità" ha organizzato una raccolta firmesulla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia dell’8 e 9 giugno. "Un emendamento, presentato dalla maggioranza di governo, alla legge che regola la partecipazione delle liste alle prossime elezioni elettorali, costringe la lista "Pace, Terra e Dignità" a raccogliere 75000 firme nonostante che il partito della Rifondazione Comunista, componente della lista stessa, avesse il diritto come altri partiti e presentarsi autonomamente - spiega Bruno Basini, segretario della Federazione del Prc di Forlì -. In attesa delle risposte ai ricorsi anche a livello europeo si è dato vita anche a Forlì alla raccolta delle firme di cittadini e cittadine atte a presentare liste".

Venerdì dalle 9 alle 11,30 in piazza Saffi all'altezza della libreria Feltrinelli sarà allestito un banchetto di raccolta, e altri saranno organizzati venerdì 12 e19 e Sabato 13 e 20. "E' possibile sottoscrivere la lista presso l'ufficio URP del comune di Forlì da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e negli uffici preposti di quasi tutti i comuni del comprensorio forlivese negli orari di apertura - prosegue Basini -. Ci permettiamo di chiedere una firma anche a chi non condivide le nostre opinioni, ma crede che l'esercizio della democrazie si debba svolgere nel confronto alle urne invece che in commissione a colpi di emendamenti".