Inceneritore acceso fino al 2027, la Lega replica ai dem: "Cortocircuito nel Pd"

Continua la polemica sul nuovo piano regionale dei rifiuti, che lascia acceso il termovalorizzatore di Forlì fino al 2027. Alle affermazioni di Daniele Valbonesi, segretario territoriale del PD forlivese e Maria Teresa Vaccari, segretaria dell’Unione comunale Pd Forlì ("La giunta del Comune di Forlì non ha rispettato, o lo ha fatto parzialmente, la volontà del Consiglio") arriva a stretto giro la replica della Lega, attraverso il consigliere comunale e segretario del Carroccio Albert Bentivogli, per "mettere le cose in chiaro" circa la mozione votato in Consiglio comunale.

Argomenta Bentivogli: "In prima persona assieme a tutti i colleghi consiglieri, inclusa l’opposizione rappresentata dal Partito Democratico, Forlì & Co. e Movimento Cinque Stelle, ho partecipato alla stesura della mozione che impegnava la giunta e il sindaco a farsi portavoce dello spegnimento graduale del termovalorizzatore. Un lavoro lungo dodici mesi fatto di audizioni in commissione dove tutti gli stakeholder del settore sono intervenuti. Sappiamo come il Piano Regionale Gestione Rifiuti politicamente sia gestito dai vertici regionali del Partito Democratico lo stesso partito che a Forlí ha sempre sostenuto che con la nuova raccolta differenziata avremmo abbassato drasticamente la quota di rifiuti inceneriti portando il termovalorizzatore ad un suo graduale spegnimento".

"La Regione avrebbe mai permesso la diminuzione dei rifiuti inceneriti e il graduale spegnimento del nostro termovalorizzatore entro il 2027? - è l'interrogativo di Bentivogli -. È una domanda a cui il Pd forlivese doveva rispondere sin da subito con la massima trasparenza. Sappiamo come è andata. Il nostro termovalorizzatore continua a bruciare oggi 120mila tonnellate di rifiuti all’anno. Questo testimonia il corto circuito all’interno del Partito Democratico e che la politica del fingersi interessati non paga mai".