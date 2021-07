Inceneritore, il M5S vuole Belosi al tavolo di confronto con la Regione. Ma c'è il 'no' della giunta

Natale Belosi, esperto di gestione integrata dei rifiuti, non farà parte della delegazione del Comune di Forlì che tratterà con la Regione l'accordo per il conferimento di rifiuti urbani al termovalorizzatore cittadino. Come da mozione approvata dal Consiglio comunale a larghissima maggioranza. A sostenere la necessità del suo contributo è, attraverso un question time discusso giovedì in Consiglio comunale, il Movimento 5 Stelle, ma l'assessore all'Ambiente Giuseppe Petetta "gela" il consigliere Simone Benini. "Non si ritiene opportuno il suo supporto diretto", anche perché si tratta di un "un tavolo di confronto con la Regione Emilia-Romagna istituzionale. L'assessore ringrazia comunque Belosi per la sua "disponibilità" e per la sua "collaborazione". "Dispiace- replica Benini- è strano che non ci si voglia avvalere di un tecnico del genere, ma la giunta farà le sue scelte e spero che vada tutto bene". Di certo, ribadisce, avrebbe dato un "apporto fondamentale". (fonte Dire)