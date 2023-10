Verso il 2024, "Scriviamo il programma elettorale con i cittadini": Fratelli d'Italia dà il via al confronto pubblico

Fratelli d'Italia dà il via ad un ciclo di incontri pubblici per confrontarsi con la cittadinanza su alcuni dei principali temi comunali in vista delle prossime elezioni comunali. Ad ogni appuntamento prenderanno anche parte esperti sulle varie tematiche trattate, introdotti e moderati dal coordinatore comunale di FdI, Vincenzo Bongiorno. Si comincia venerdì 6 ottobre alle ore 18:30 da Tinto Cafè in piazza del Carmine 1, con l’approfondimento su “Sicurezza e decoro urbano” (al termine seguirà buffet). Ufficializzate già le prossime date degli incontri, con inizio sempre alle ore 18:30: venerdì 3 novembre al ristorante "Le Macine" in viale Italia 111 su “Università, cultura e turismo”; venerdì primo dicembre a "Cà Leoni" in corso della Repubblica 23 su “Politiche per la famiglia e per i giovani”; venerdì 12 gennaio 2024, presso "Zivico 4" in piazza XX Settembre 4 su “Strategie e visioni per il centro storico”; venerdì 16 febbraio 2024 presso "Nati a Forlì" su “Infrastrutture, Pnrr, mobilità e viabilità”.

"Fratelli d’Italia Forlì il suo programma elettorale per le elezioni amministrative del 2024, vuole scriverlo insieme alla cittadinanza, dando spazio all’ascolto e al confronto - afferma Bongiorno -. È con questo spirito che il partito ha deciso di promuovere su Forlì un ciclo di incontri su alcuni dei principali temi comunali. Il primo e unico obiettivo che perseguiamo è il bene della nostra amata Forlì, il portare il nostro contributo alla costruzione del bene comune a livello cittadino, sempre alternativi a metodi consociativi e non trasparenti. Abbiamo il compito di generare fiducia nelle persone verso la buona politica, quella che ci piace praticare forti dei nostri ideali, con buon senso e spirito di servizio verso tutti, ma asserviti a nessuno. Per mantenere Forlì sulla scia di una libera crescita siamo convintamente a sostegno del sindaco Gian Luca Zattini e della sua ricandidatura nel 2024".

"Il ciclo di incontri preparato a Forlì è l’ennesima conferma della nostra passione per la costruzione di proposte credibili, ascoltando le persone e confrontandoci con loro - afferma la parlamentare Alice Buonguerrieri, coordinatrice provinciale di FdI -. Ci apprestiamo a importanti campagne elettorali e tutto il partito è proiettato verso un impegno programmatico e progettuale per il bene del nostro territorio".