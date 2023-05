Frane a Modigliana, strade sparite. La deputata Buonguerrieri incontra il sindaco: "Al lavoro per avere nuove risorse"

La parlamentare di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri e il responsabile del comprensorio forlivese del partito, Luca Bartolini, hanno incontrato il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, per fare il punto della situazione dopo le numerose frane che si sono verificate sul territorio comunale. "Dopo il summit con il Ministro Nello Musumeci, il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il Viceministro Galeazzo Bignami, ho fatto visita a Modigliana, una delle zone più colpite dall'ondata di maltempo - esordisce Buonguerrieri -. Strade e collegamenti sono letteralmente spariti in diversi punti, ma fortunatamente non ci sono stati feriti e si registrano danni limitati alle abitazioni".

"Resta il rischio di nuove frane e si sta lavorando per monitorare tutti gli smottamenti – illustra la parlamentare di FdI -. Con il primo cittadino ci siamo soffermati sulle principali criticità e gli ho rinnovato tutta la vicinanza del Governo: siamo pronti a ricevere dall'Amministrazione di Modigliana una lista delle priorità su cui intervenire, una lista che andrà costantemente aggiornata in modo da rappresentare anche a Roma l'evolversi della situazione".

"Ho rinnovato al sindaco la mia disponibilità a fungere da collegamento tra il territorio e il Governo - conclude Buonguerrieri -. Dardi mi ha segnalato come il Comune fosse in attesa di alcuni finanziamenti ministeriali, la prossima settimana mi attiverò nei dicasteri competenti per verificare se le procedure possono essere sbloccate in tempi celeri in quanto ciò consentirebbe all'Amministrazione di poter disporre di preziose risorse per far fronte all'emergenza”.