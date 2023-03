Sanità, delegazione di Fratelli d'Italia al "Morgagni-Pierantoni": "Potenzialità e criticità tra personale e strumentazione"

Un'occasione di conoscenza e confronto su una tematica discussa e sentita: la sanità. Una delegazione di Fratelli d'Italia ha fatto visita all'ospedale "Morgagni Pierantoni" di Forlì dove è stata accolta dal direttore del presidio Paolo Masperi e dal direttore della Radiologia, Emanuela Giampalma. Presenti Alice Buonguerrieri, deputata e coordinatrice provinciale del partito; Emanuela Bassi, capogruppo del partito in consiglio comunale; Lucia Fuochi, presidente del circolo Atreju; e il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini.

"E' stata una visita molto utile, che ci ha permesso di comprendere potenzialità e criticità dell'ospedale di Forlì - dichiara Buonguerrieri - Ci sono importanti progetti di sviluppo legati all'Università che dovranno essere supportati anche con un’adeguata programmazione edilizia. La progettazione di un nuovo padiglione dedicato alla Facoltà di Medicina si inserirebbe perfettamente nel percorso di sviluppo edilizio complessivo che già prevede l’ampliamento della struttura ospedaliera e del Pronto soccorso".

"Le potenzialità di sviluppo sono però legate anche all'implementazione della strumentazione sanitaria e alla dotazione di personale - prosegue la parlamentare -. Entrambe sono risorse necessarie per garantire un adeguato servizio ai cittadini, all'altezza delle aspettative e degli standard di una sanità di alto livello. Come Fratelli d'Italia stiamo dimostrando di seguire con grande attenzione la sanità, certi che sia uno degli elementi cruciali che determinano la qualità della vita del nostro territorio: per questo, anche come parlamentare, sono vigile e pronta a collaborare affinché il servizio sanitario possa esprimersi ai massimi livelli, potendo contare sulle strumentazioni e sui professionisti di cui ha bisogno. C'è ovviamente un tema di risorse economiche, ma su questo il Governo Meloni ha invertito la tendenza dando un primo segnale nella Legge di Bilancio 2023 e incrementando le risorse destinate alla sanità".

"Il confronto istituzionale è sempre importante e ha l'obiettivo di migliorare il servizio sanitario pubblico e di diffondere la consapevolezza, anche tra i nostri legislatori e amministratori, delle esigenze prioritarie che ravvisiamo nel lavoro quotidiano - commenta il direttore Masperi - Ringraziamo l'Onorevole Buonguerrieri, il sindaco Zattini e la delegazione di Fratelli d'Italia per l'attenzione e la sensibilità dimostrata nei nostri confronti e della sanità forlivese".