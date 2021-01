Incontro politico con Gianluigi Paragone, nasce a Forlì 'Italexit'

Nasce a Forlì il circolo 'Italexit' della provincia Forlì-Cesena, in occasione dell'incontro politico con il senatore Gianluigi Paragone, giornalista televisivo, ex direttore della “Padania” e vicedirettore di “Libero”, eletto nel Movimento 5 Stelle, poi espulso e confluito nel Gruppo Misto, fondatore del gruppo politico 'Italexit' che sostiene l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea e dall'Euro. L'incontro si tiene sabato alle 16,30 presso il Grand Hotel Forlì di via del Partigiano.

“Lo scopo del circolo è in funzione della nascita di una nuova formazione politica che ponga come obiettivo centrale una sovranità libera e indipendente in grado di autodeterminarsi. Per realizzare questo progetto si rende necessaria l'uscita dell'Italia dal panorama Europeo, da tutti quei trattati che ne soffocano lo sviluppo, e la creazione di una politica monetaria indipendente”, spiega il coordinatore Leonardo Casacci.