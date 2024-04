"Incontro sul futuro della città dopo l'alluvione" con il candidato sindaco Rinaldini e Irene Priolo

"Incontro sul futuro della città dopo l'alluvione". Una serata di ascolto e di confronto con i cittadini e le imprese a quasi un anno dall'alluvione. L’appuntamento è in programma lunedì 8 aprile alle 20:30 presso l’azienda agricola I Nani di Giada (via Mazzacavallo 2A, Forlì). Intervenrrano la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, e il candidato sindaco per il centrosinistra, Graziano Rinaldini.

"Sarà l'occasione per fare il punto sulle richieste della Regione Emilia-Romagna al Governo per la semplificazione delle procedure di richiesta dei danni e per l’inserimento dei beni mobili danneggiati tra quelli da risarcire, e per costruire insieme le proposte per la ricostruzione post alluvione della futura Amministrazione Comunale - si legge nella presentazione dell'evento -. Sono previsti interventi e testimonianze di cittadini e realtà colpite dall'alluvione di maggio". L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza.