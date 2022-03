Indipendenza energetica, la riflessione di Bentivogli (Lega): "Costruire un domani senza posizioni ideologiche"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"La situazione odierna e lo scenario politico della guerra Ucraina promettono da qui in avanti una situazione economica instabile. Il rincaro dei prezzi di tutte le materie prime cadono come una spada di damocle su tutto il sistema economico del nostro paese. Tutte le categorie economiche e commerciali saranno investite da una pioggia di aumenti che ricadranno sull’ultima catena della filiera: le famiglie. I prezzi dell’energia triplicati in brevissimo tempo lasciano poche speranze di tenuta economica per tutti quegli imprenditori che non vogliono o non possono far ricadere gli aumenti sull’ultimo anello della catena commerciale. Penso all’agricoltura, allo sport, all’industria, alla distribuzione e via via a tutti i settori commerciali che non hanno più tempo da aspettare una lenta e lontana discesa dei costi energetici e delle materie prime. Regione e governo hanno il dovere politico e morale di intervenire per calmierare, con azioni mirate e decise, i prezzi delle materie prime che alimentano buona parte del nostro sistema industriale, commerciale ed artigianale. Sapete che in Italia abbiamo 752 pozzi per estrazione del gas inutilizzati che produrrebbero novanta miliardi di metri cubi all’anno di gas coprendo il fabbisogno nazionale? Sapete che le centrali atomiche di ultima generazione possiedono dei sistemi di sicurezza contro ogni rischio? Costruire un domani da qui in avanti, senza posizioni ideologiche, un paese autonomo ed indipendente dal punto di vista energetico è la mission che ci permetterà di guardare al futuro dei nostri figli con sicurezza e libertà".