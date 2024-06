Infrastrutture e turismo, il viceministro Bignami punta sull'aeroporto di Forlì: "Al centro di importanti verifiche"

"Le stime prevedono un boom di traffico aereo passeggeri. L'aeroporto di Forli è al centro di importanti verifiche, i piccoli scali saranno decisivi per gestire flussi di traffico". Lo ha detto il viceministro alle infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami incontrando il candidato sindaco di Cervia Massimo Mazzolani. Il viceministro è intervenuto anche sul tema alluvione e sui ristori ai privati: "Ha chiarito - spiega Mazzolani - che il governo ha messo a disposizione delle amministrazioni ingenti somme, sia nell’immediatezza dell’evento calamitoso che successivamente, rimarcando il ruolo del generale Figliuolo e l’efficacia del suo operato". Per quanto riguarda i privati "ha precisato che la somma attualmente messa a disposizione dal governo per i danni ai beni mobili è pari a 6000 euro per proprietario, una somma che mai prima alcun governo nazionale aveva erogato in questa dimensione per eventi di questa portata. Bignami non ha escluso affatto che, anche in base alle disponibilità delle finanze pubbliche, questa somma possa essere addirittura incrementata".

Il viceministro ha anche rilevato come "sia necessario che Regione ed enti locali preposti svolgano le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei e sugli argini dei fiumi, poiché, differentemente, avremo prima o poi altri eventi di simile portata distruttiva, con conseguente danneggiamento di intere comunità e settori produttivi". Il governo, ha rimarcato Bignami, "si sta adoperando a fondo in costante interlocuzione con tutte le autorità e anche con i comitati degli alluvionati, pur dovendo riscontrare talvolta chiusure a soluzioni delle problematiche che sono più di natura politica che non sostanziale, mentre dovrebbe essere nell’interesse di tutti agire rapidamente per il bene delle comunità colpite dall’alluvione in Romagna, remando tutti nella medesima direzione".