Infrastrutture, piano triennale: oltre 16 milioni di euro per la manutenzione di ponti e viadotti

"Province e Città metropolitane hanno a disposizione ulteriori 1,150 miliardi per il triennio 2021-23 per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti nella rete stradale di loro competenza. Di questa cifra la provincia di Forlì-Cesena potrà avere a disposizione oltre 16 milioni di euro. Esattamente 4.924.280,32 nel 2021, 6.331.217,56 nel 2022 e 4.924.280,32 nel 2023”. Lo dichiara il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

"Da sempre il MoVimento 5 Stelle lavora per mettere al primo posto le infrastrutture esistenti e aumentare la sicurezza delle infrastrutture a beneficio di tutti i cittadini - aggiunge -. è la grande opera della manutenzione, prioritaria e necessaria per far ripartire il Paese. Tra l’altro il ministro dei Trasporti Giovannini ha spiegato che ulteriori risorse potranno essere reperite con la nuova programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione".

"La cifra a disposizione è frutto dell’intesa raggiunta tra il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile e la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali sul decreto ministeriale, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze - prosegue l'esponente pentastellato -. Una cifra prevista inizialmente nel decreto Agosto del Governo Conte 2 e rafforzata nella legge di Bilancio per il 2021. La dotazione di oltre 16 milioni di euro per la provincia di Forlì-Cesena per il triennio 2021-23 servirà per aumentare il grado di sicurezza di ponti e viadotti della rete stradale gestita da Province e Città metropolitane: stiamo parlando dell’80% della viabilità extra urbana d’Italia se si guarda al sistema Paese".