Insidie del web, Costantini (Lega): "In arrivo corsi e formazione per i più giovani"

"L'evoluzione repentina del mondo del web deve essere affiancata da un'educazione digitale consapevole, che aiuti a non perdersi nella giungla del digitale che spesso può covare pericolose insidie per i più giovani". E' l'opinione del consigliere comunale della Lega, Andrea Costantini, che ha portato la questione all'amministrazione comunale: "La sensibilità sull'argomento non deve essere solo una costante, ma si deve arricchire di interventi concreti volti ad educare, anche in chiave preventiva, i nostri ragazzi".

Quindi annuncia: "Per questa ragione che ho chiesto all'assessore con delega alla famiglia, Rosaria Tassinari, di farsi promotrice, nei prossimi mesi, di incontri e attività atte ad incentivare l'interesse dei più giovani e delle famiglie su questo delicato argomento. È la famiglia, infatti, la corteccia di protezione dei nostri ragazzi. Ringrazio fin da subito l’Ass.re Tassinari per la disponibilità che ha dimostrato nell’intraprendere questo percorso".