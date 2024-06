Intelligenza artificiale a supporto del lavoro parlamentare: commissione tecnica valuterà progetti

Il Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione si è riunito martedì per avviare il percorso relativo alla nomina dei componenti della commissione tecnico-scientifica che valuterà le proposte relative alle manifestazioni di interesse sull’Intelligenza artificiale per potenziare le attività a supporto del lavoro parlamentare.

"Dalla costituzione del Comitato abbiamo ascoltatogli esperti del mondo universitario e delle aziende che seguono e utilizzano l’Intelligenza artificiale, inoltre, una nostra delegazione, si è recata negli Stati Uniti, dove abbiamo avuto proficui incontri sempre con aziende del settore con cui abbiamo discusso, valutando i rischi e le positività, dell’utilizzo dell’Intelligenza artificiale applicata ai lavori parlamentari", afferma la deputata di Forza Italia e componente del Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione, Rosaria Tassinari.

"I progetti presentati fino ad ora sono arrivati prevalentemente dal mondo universitario, segno del grande interesse che ha il mondo della ricerca verso l’Intelligenza artificiale e il suo sviluppo in ogni campo - prosegue la deputata -. Ora si passerà alla fase decisionale, sarà infatti la commissione che verrà nominata a passare al vaglio le schede dei progetti presentati in modo da poter scegliere quello che più si rispecchia nell’applicazione dei lavori della Camera dei deputati". "In questa maniera - conclude Tassinari - potremo sfruttare correttamente, anche nell’ambito istituzionale, le migliori opportunità che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale pone al servizio delle società democratiche".