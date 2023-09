Irst, la degenza ordinaria si trasferirà all'ospedale di Forlì. "Noi Meldolesi": "Nessuna comunicazione dal sindaco"

Il trasferimento di alcuni servizi dell'Irst "Dino Amadori" dall'istituto di Meldola all'ospedale di Forlì al centro di un question time del gruppo di minoranza "Noi Meldolesi", composto dai consiglieri Ermano Giunchi, Andrea Di Biase e Fabio Fabbri, che attacca l'amministrazione comunata per "la mancata comunicazione circa una decisione di fatto già in corso di attuazione da oltre due anni".

"In particolare, si precisa che né in Consiglio comunale né nelle apposite Commissioni sia stata mai data, al riguardo, notizia alcuna - affermano Giunchi, Di Biase e Fabbri -. Il polo di ricerca costituisce infatti, per la città, un'irrinunciabile risposta a una domanda di cura; senza contare le numerose attività del territorio che negli anni hanno adeguato locali e strutture per la ricettività e l'accoglienza dei famigliari degli ospiti, e che ora si troveranno a fare fronte alla mutata destinazione, insieme alla Casa San Giuseppe "Antonio Branca"".

Gli esponenti di "Noi Meldolesi" hanno perciò presentato un question time al sindaco Roberto Cavallucci "in modo da chiarire e rendere note le motivazioni per le quali tale pianificazione non sia stata divulgata nelle apposite sedi, a fronte di incontri avvenuti, sottolineandone le evidenti responsabilità in merito". Viene chiesto inoltre "perché non sia stato fornito preavviso durante tutto questo periodo e anzi si sia deliberatamente ritenuto di non informare la cittadinanza. Sarebbe stato invece opportuno intervenire al fine di trovare con la dirigenza soluzioni alternative in loco, per una realtà così importante dal punto di vista sia sanitario che economico".