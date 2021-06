"Islam da bonificare", La Bruna (Coraggio Italia): "Parole strumentalizzate dai 'volponi' della politica"

"Difendiamo ogni minoranza, che sia etnica, culturale, religiosa e/o sessuale, chiedendo ad alta voce altrettanto rispetto per chi per principio morale e culturale per primo, dona il proprio rispetto"

Dopo l'intervento di Simona Vietina, anche il collega di Coraggio Italia Daniele La Bruna interviene sulla polemica delle parole di Marinella Portolani sul caso di Saman, la giovane su cui si indaga col sospetto che sia stata uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato. "Indubbiamente è una frase dura quella detta dalla consigliera Marinella Portolani, “processo di bonifica” - commenta La Bruna - resta però inequivocabile che il diritto della donna, dei minori e degli omosessuali nella religione islamica è inesistente. Non so se definire che dobbiamo insegnare a loro se vogliono vivere in mezzo a noi a rispettare ciò che vedono di diverso sia frutto di una bonifica o di uno stravolgimento culturale, ma è ovvio che ciò deve inviolabilmente avvenire. È per questo motivo che, senza volere pesare in particolare la parola detta, ma dando valore al concetto che si intendeva esprimere attraverso quella parola, esprimo la mia vicinanza alla Marinella, invitandola a stare più accorta all’uso delle parole che possono essere strumentalizzate dai “volponi” della politica, spostando cosi l’attenzione da ciò che è il vero punto focale del discorso a una scialba battaglia di misero interesse. Difendiamo ogni minoranza, che sia etnica, culturale, religiosa e/o sessuale, chiedendo ad alta voce altrettanto rispetto per chi per principio morale e culturale per primo, dona il proprio rispetto".