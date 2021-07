Istituti Tecnici Superiori, Vietina (Coraggio Italia): "Affinare criticità su docenti e programmazione"

"Questo provvedimento è da considerarsi un primo passo, che vuole superare il paradosso esistente nel nostro Paese che vede da una parte la disoccupazione giovanile e dall'altra la mancanza di tecnici specializzati lamentata dalle imprese. Ma se siamo sulla buona strada per una riforma organica, di lungo respiro, non manca l'assoluta necessità di diversi miglioramenti". Così Simona Vietina, deputata di Coraggio Italia e Delegato d'aula, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla ridefinizione degli Istituti di formazione tecnica superiore in ottica Pnrr.

"Il nostro auspicio - aggiunge - è che si possa nel più breve tempo possibile, anche con aggiustamenti al Senato e in accordo con gli Enti territoriali, coinvolgendo sempre di più le imprese però che devono rimanere il cuore pulsante degli Its, affinare le criticità che comunque devono ancora essere superate. Soprattutto in merito al reclutamento dei docenti, che necessita di regole chiare e trasparenti, e anche relativamente alla logica del bando annuale che deve essere superata per dare prospettive di medio lungo-termine che permettano maggiori è migliore programmazione agli istituti".

Per Vietina "infine è necessaria una particolare attenzione inerente la differenza esistente tra le lauree professionalizzanti e il modello Its. Perché se è vero che le lauree professionalizzanti sono corsi di laurea veri e propri che durano 3 anni e non consentono l'accesso diretto ai corsi magistrali se non con esami integrativi e formano percorsi di studio ordinistici e gli ITS sono prevalentemente tecnologici, siamo certi che comunque dovremmo riflettere su queste due figure che possono considerarsi similari, possono creare confusione e che comunque mirano entrambe a formare una capacità professionale pratica".