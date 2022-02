Istituto Masini, slitta all'ultimo momento la commissione. Il Pd: "Ammnistrazione in difficoltà"

"Un'amministrazione sempre più confusa e paralizzata". Reagisce così il gruppo consiliare del Pd dopo la decisione di rinviare la discussione della delibera di trasformazione dell’Istituto Masini in Fondazione. "Un rinvio poco comprensibile - afferma il gruppo Pd - dal momento che, se vi fosse stata necessità reale di portare modifiche alla delibera, queste si sarebbero potute discutere in commissione, lasciando inalterato il programma di lavoro".

"Peraltro, la richiesta dell’ennesimo rinvio interviene ad oltre due mesi del primo passaggio in commissione del testo, tanto che risulta lecito chiedersi se dietro a questa scelta non si celino dinamiche relative alle attuali contese interne alla maggioranza, atteso che questo era anche l’unico argomento previsto all’ordine del giorno del consiglio comunale di lunedì, che pertanto non ha argomenti previsti in discussione", proseguono i dem.

"Questa è l’ennesima dimostrazione - conclude il gruppo Pd - delle difficoltà amministrative che stanno attraversando il sindaco Zattini e la sua giunta, che, nonostante i vuoti proclami alla stampa, alla prova dei fatti si dimostrano inaffidabili e inconcludenti".