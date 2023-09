Istruzione, Morrone (Lega): "Con il ministro Valditara è in atto una vera rivoluzione copernicana"

"Con il ministro Giuseppe Valditara c'è finalmente una rivoluzione nel settore dell'istruzione". Così il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, all'indomani dell'inaugurazione dell’anno scolastico all'Istituto tecnico forlivese "Saffi-Alberti" che si è svolta alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dei ministri Valditara (Istruzione) e Elvira Calderone (Lavoro e Politiche sociali).

"Un ringraziamento particolare va al ministro Valditara che sta ricevendo plauso e sostegno pressochè generalizzati per la riforma che sta portando avanti e che ha, in parte, presentato a Forlì, dando particolare evidenza all’istruzione tecnica e professionale che diventa competitiva garantendo agli studenti una formazione di serie A e subito spendibile nel mondo del lavoro e nel sistema produttivo - prosegue Morrone -. Una grande opportunità per i giovani che devono saperla cogliere pensando al loro futuro e a quello del nostro Paese".

"A questo si aggiungono la reintroduzione del voto in condotta e un più ampio riconoscimento ai docenti e alla loro autorevolezza. Insomma, un quadro che possiamo delineare con cinque parole significative: formazione d’eccellenza, competenze, opportunità, responsabilizzazione e rispetto - conclude il parlamentare -. Stiamo assistendo finalmente a una vera rivoluzione copernicana in un ambito di straordinaria importanza come quello della scuola e dell’istruzione in generale: un cambio di passo che attendevamo da decenni".