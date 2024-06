Comunali ed europee, è il weekend delle elezioni: come si vota e il fac-simile delle schede, tutte le informazioni

E' il weekend elettorale. Si vota sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23 sia per le elezioni amministrative sia per le elezioni europee. Le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali inizieranno lunedì alle 14. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco del Comune di Forlì avrà luogo domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. Per poter votare bisogna recarsi al seggio elettorale muniti di un documento di riconoscimento valido e della tessera elettorale. Chi fosse sprovvisto di tessera elettorale potrà chiederne un’altra negli Uffici Elettorali del proprio Comune, consultando sui siti delle singole amministrazioni date e orari di apertura. Le operazioni di scrutinio per le europee inizieranno domenica appena concluse le votazioni, mentre lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio lunedì alle 14.

I numeri di Forlì

Sono 4 i candidati sindaco (Gian Luca Zattini per la coalizione di centrodestra, Graziano Rinaldini per la coalizione di centrosinistra, Maria Ilena Acqua della lista 'ContiamoCi!" e Vito Botticella del Pci) con un’età media di 62 anni: il più giovane ne ha 47 e il più anziano 69. In corsa per uno dei 32 posti in consiglio 316 candidati: l’età media è 52,5 anni, il più anziano ha 81anni. Per le elezioni europee gli elettori a Forlì sono complessivamente 89.637, di cui 42.995 maschi e 46.642 femmine. Il totale degli aventi diritto al voto per le elezioni amministrative è invece di 91.342, di cui 43.878 maschi e 47.464 femmine. La differenza è dovuta dall'inserimento di cittadini Aire residenti nei paesi dell'Unione Europea che per le Europee votano presso consolati nei paesi dell'Unione Europea, mentre per le amministrative devono recarsi nei seggi di Forlì. Si vota nel seggio indicato nella tessera elettorale, della sezione di appartenenza dell’elettore. Tutte le sedi sono prive di barriere architettoniche. Le sezioni elettorali del Comune di Forlì sono 108.

I numeri delle Europee in Emilia Romagna

In tutti i 330 comuni della regione si voterà per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Si recheranno alle urne 3.499.924 elettori (1.704.571 uomini e 1.795.353 donne). L’Italia eleggerà 76 euro-deputati su un totale di 720. L’Emilia-Romagna è inserita nella Circoscrizione Nord-Est (con anche Veneto, Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia) che elegge 15 eurodeputati. Gli studenti fuori sede che votano in Emilia-Romagna sono 793. Sono 192.469 (99.144 uomini e 93.325 donne) i maggiorenni emiliano-romagnoli che potranno votare per la prima volta per i membri del Parlamento europeo: di questi, 130 voteranno in sezioni istituite negli altri Stati membri dell’Ue. In corsa 12 liste: donne (82) e uomini (84) quasi in egual numero. I candidati hanno una età compresa tra i 45 e 59 anni: l’età media è di 51,6 anni e il più giovane è un ventiseienne, mentre il più anziano ha 93 anni. Sul totale, 166, quasi tutti sono candidati (150) nella sola Circoscrizione Nord-Est, mentre 16 sono pluricandidati, ovvero 10 in 2-4 circoscrizioni, e 6 in tutte 5.

Come si vota

ELEZIONI EUROPEE - Ciascun elettore può votare una sola lista tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno. Ciascun elettore può esprimere fino ad un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Il voto di preferenza può essere espresso per candidati compresi nella lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella medesima lista.

ELEZIONI COMUNALI - Per i comuni oltre i 15mila abitanti ci sono tre possibilità di voto. La prima: si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest'ultima appoggiato. La seconda: si può tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata (così facendo si ottiene il cosiddetto 'voto disgiunto’). La terza: si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest'ultimo collegate.

Ogni elettore può esprimere uno o due voti di preferenza per i consiglieri comunali, per non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare il 23 e 24 giugno per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio). Al secondo turno viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Nei Comuni con meno di 15mila abitanti vince chi che prende più voti al primo turno, a prescindere dalla percentuale. In presenza di un solo candidato costui viene eletto solo se almeno il 40% della popolazione ha votato e lui o lei ha ottenuto almeno la metà dei voti validi. Dal 2024 i sindaci dei centri con meno di 15mila abitanti possono essere rieletti per un terzo mandato mentre quelli dei Comuni con meno di 5mila abitanti non hanno più limiti di mandati. Nei Comuni con meno di 15mila abitanti non è consentito il voto disgiunto: tutti i voti espressi per un candidato vanno alla lista a lui.lei collegata. Nei centri con popolazione inferiore ai 5mila abitanti si può esprimere una preferenza, in quelli fra 5mila e 15mila due preferenze con il rispetto dell’alternanza di genere.

