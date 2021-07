Italia-Inghilterra, niente maxischermo in Piazza Saffi: "Decisione oculata e ragionevole"

L'amministrazione comunale di Forlì, come ha comunicato il vicesindaco con delega alla Sicurezza Daniele Mezzacapo, ha rinunciato all'installazione del maxischermo per la finalissima di Euro2020 che vedrà l'Italia sfidare a Wembley l'Inghilterra. Una decisione che trova concorde il consigliere comunale della Lega, Albert Bentivogli: "Le immagini sono eloquenti e testimoniano come la scelta di non allestire un maxi schermo in Piazza Saffi per la finale degli europei di calcio sia stata oculata e ragionevole".

"In tutta Italia e purtroppo anche nella nostra città si sono viste sui Tg nazionali alcune scene di lapalissiana idiozia - argomenta -. Tutto questo non può essere annoverato nel termine “festeggiamenti” ma in un semplice sfogo sociale. I nostri giovani durante le fasi più critiche della pandemia hanno dimostrato di essere responsabili e ligi alle regole; sarebbe un peccato dimostrare il contrario in una sera. Auspico per domenica, incrociando le dita, che in occasione della attesa finalissima si possa festeggiare tutti assieme con sano e rispettoso entusiasmo".

Nella foto un momento dei festeggiamenti di martedì sera