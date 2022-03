Italia Viva e l'iniziativa "1000 piazze per l’Italia": un weekend di banchetti

Italia Viva incontra nel weekend i cittadini per illustrare l'attività svolta nell'ultimo anno. Sabato ci sarà un banchetto a Forlì in Piazza Saffi dalle 9 alle 12, mentre l'indomani a Cesena nella galleria Urtoller dalle 10 alle 13. Saranno presenti i coordinatori provinciali Sara Biguzzi, Tommaso Pirini e il deputato Marco Di Maio. "Saremo anche in piazza per riaffermare i principi di libertà, soprattutto in questi giorni di grande preoccupaIone per quello che sta accadendo alle porte dell'Europa", spiegano i renziani. Con l'occasione sarà anche possibile il tesseramento.