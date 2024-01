Elezioni a Modigliana, Italia Viva: "Collaborare con la destra non è nelle nostre corde"

Tra i comuni chiamati a giugno alle urne per eleggere la nuova amministrazione comunale c'è anche Modigliana. Italia Viva, attraverso una nota, si dichiara "disponibile ad offrire il suo contributo di idee e competenze a chi manifesterà chiare connotazioni di centro sinistra: collaborare con la destra non è nelle nostre corde". La chiamata alle urne, affermano i renziani, "riveste una particolare importanza, visti gli eventi catastrofici che hanno colpito il paese nel corso del 2023: a maggio l'alluvione con 700 frane sul territorio e a settembre il terremoto di intensità del 4,9 con importanti danni alle strutture pubbliche e private".

"Tutto questo implica che la nuova amministrazione dovrà affrontare una difficile prova di efficienza e competenza per riparare i gravi danni subiti e riportare Modigliana al livello sociale ed economico che la storia le ha da tanto tempo assegnato - viene aggiunto -. Le autorità governative hanno riconosciuto, sia pure con notevole ritardo, la validità di tutte le richieste di intervento inoltrate dall'amministrazione Comunale, stanziando l'importo di 108 milioni di euro solo per la ricostruzione dei danni provocati dall'alluvione. Ormai in paese si parla con sempre maggiore interesse della nuova scadenza elettorale. Le insistenti voci al riguardo ipotizzano numerose liste elettorali in competizione. Realisticamente, in realtà, le liste che si contenderanno la vittoria saranno tre".