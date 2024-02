Italia Viva definisce la linea in vista delle elezioni. "Con Zattini, ha agito ponendo al centro la città"

Si é svolta giovedì sera, a Forlimpopoli, l'assemblea provinciale di Italia Viva durante la quale si sono discusse le linee politiche che il partito prenderà alle prossime elezioni amministrative. "Una assemblea molto partecipata - affermano i presidenti provinciali e delle aree forlivese e cesenate, Tommaso Pirini, Leonardo Gallozzi, Andrea Guiduzzi - in cui IV si è confermata come una forza radicata e che cresce sui territori".

Riguardo al posizionamento in vista delle prossime elezioni a Forlì, Italia Viva, dopo aver approvato a larga maggioranza la mozione, con 56 voti favorevoli e solo 5 contrari e 1 astenuto, si impegnerà nella lista civica guidata da Paola Casara e legata al sindaco uscente Gianluca Zattini.

“Zattini è un sindaco che ha agito ponendo al centro la città e i suoi progetti, non le appartenenze di partito - affermano - come confermano molte scelte di governo in continuità con le precedenti amministrazioni; e consideriamo la sua esperienza positiva, centrista, liberale e riformista, valori in linea con gli ideali sempre espressi dal nostro partito. Avvieremo con lui e con la presidente dell’associazione “Forlí cambia” un dialogo per formalizzare nelle forme migliori il nostro sostegno. Che non è una scelta di campo politico, ma di appoggio a un sindaco e un progetto civico come quello guidato da Casara. La nostra collocazione politica è un’altra ma nelle città si votano prima di tutto le persone e la loro capacità di interpretare con efficacia le esigenze, i progetti, i bisogni e le aspirazioni di una comunità”.

“Il nostro contributo sarà di merito, sui contenuti: dagli investimenti su servizi sociali e università, dalla valorizzazione dell'ospedale Morgagni agli interventi infrastrutturali - proseguono -, dalla convinzione che si debba insistere sul Progetto Romagna e completare i tanti progetti avviati, sfruttare i finanziamenti ottenuti; la gestione della ricostruzione post alluvione, poi, deve essere accelerata e non subire battute d’arresto. Italia Viva vuole rafforzare e arricchire il percorso di innovazione della città, che non può permettersi per la quarta volta in 20 anni di cambiare sindaco dopo il primo mandato, facendo prevalere calcoli di vantaggio politico o interesse di partito. Vogliamo contribuire a stimolare l’impegno di figure nuove, competenze di rilievo che possono contribuire all’amministrazione cittadina e affrontare con pragmatismo e concretezza le criticità più grandi, come quella del centro storico. Vogliamo portare maggiori competenze, visione e rafforzare sempre di più la posizione centrista, liberale e riformista dell’amministrazione. Forli non ha bisogno di una campagna elettorale e di una gestione che sia una lotta tra poli tra loro contrapposti in modo pregiudiziale; serve unire competenze, esperienze e passione civica mettendo al centro la città e non le ideologie”.

Il fronte dei contrari

Una ventina di persone, iscritti e simpatizzanti di Italia Viva, hanno invece firmato un documento esprimendo delusione per la scelta. "Noi ci abbiamo provato, nei pochi spazi che ci sono stati concessi, a chiedere di riflettere e agire sulla base dei principi stessi di Italia Viva - più volte ribaditi anche recentemente dal presidente Nazionale Matteo Renzi in occasione della presentazione del suo ultimo libro palla al centro -: “oltre alla destra sovranista di Meloni e Salvini e la sinistra ideologica di Conte e Schlein c’è un grande spazio da riempire: il centro”.

E invece il gruppo dirigente provinciale di Italia Viva: "Ha scelto di perdere un’occasione e di portare al voto dell’assemblea di giovedì 15 febbraio un’unica opzione: posizionarsi nella coalizione di centrodestra con Fratelli d'Italia e Lega presentando come impraticabile qualunque altra possibilità. Non solo non ci ha convinti il posizionamento, ma neanche le motivazioni".

"Noi crediamo che fare buona politica sia un valore imprescindibile da qualunque altra motivazione di interesse partitico e di posizionamento personale e percepiamo che anche nella nostra città manchi uno spazio per coloro che si riconoscono moderati, riformisti, garantisti ed europeisti e che, purtroppo, dopo lo straordinario successo che portò il terzo polo a raggiungere a Forlì quasi il 10% dei consensi, Italia Viva Forlì ha deciso di non volere occupare, preferendo un posizionamento che rispettiamo ma che non possiamo condividere".