Italia Viva Forlì-Cesena, cena di Natale con dibattito tra i sindaci Zattini e Lattuca

La tradizionale 'Cena di auguri' di Italia Viva Forlì Cesena, dedicata ad iscritti, simpatizzanti e cittadinanza tutta, si arricchisce di un importante momento di dibattito politico. Lunedì 11 dicembre, alla "Cantina Osteria di via Firenze" alle 19.30, dopo un iniziale momento conviviale, si svolgerà un interessante confronto tra Enzo Lattuca (sindaco di Cesena e presidente della Provincia) e Gian Luca Zattini (sindaco di Forlì). "Sarà una importante opportunità - dichiara Tommaso Pirini presidente provinciale di Italia Viva - per mettere a confronto i risultati cinque anni di amministrazione, ma soprattutto per parlare di futuro e incalzare i due amministratori sui temi che Italia Viva ritiene decisivi per la prospettiva della Romagna e non solo delle due città“.

"Logistica e mobilità, dissesto idrogeologico, sanità romagnola, cultura, consumo di suolo, politiche universitarie e un disegno comune per la Romagna - continua Pirini - sono alcuni dei temi in merito ai quali Italia Viva ritiene debbano essere attuate politiche coerenti ed interventi efficaci nei cinque anni che ci attendono. Proprio per questo Italia Viva li sta approfondendo ed affrontando nel ciclo di incontri-dibattito 'Romagna SI-cura', cominciati con due appuntamenti dedicati a contrasto al dissesto idrogeologico del territorio e sanità locale". Per info e prenotazioni, scrivere a provincia-forli-cesena@sedi.italiaviva.it.