Italia Viva Forlì incontra una delegazione francese di Reinassance

Italia Viva Forlì ha ricevuto domenica sera la delegazione guidata da Éric Meseguer, delegato Reinassance per il dipartimento di Cher e proveniente da Bourges, città gemellata con Forlì. "Noi crediamo fortemente nella collaborazione tra città Europee e lavoreremo per sostenere e valorizzare i gemellaggi in quanto li riteniamo un ottimo momento di scambio e confronto fra le varie città che, sempre di più dovranno essere “united in diversity”, come recita il motto dell’Unione Europea - spiegano i renziani -. I rapporti tra Italia e Francia sono e saranno fondamentali per l’Unione e, nel nostro piccolo, è bello poter discutere del futuro comune con chi condivide la stessa visione di Europa. È stato un incontro proficuo e cordiale che si è concluso con la promessa di rivedersi molto presto a Bourges".