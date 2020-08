Italia Viva, Stefano Bonaccini all'apertura della scuola di formazione U30 a Castrocaro

"Ci fa molto piacere che ad aprire la seconda edizione della scuola di formazione che organizziamo assieme a Matteo Renzi e si terrà dal 26 al 28 agosto a Castrocaro, sarà Stefano Bonaccini". Lo annuncia il deputato Marco Di Maio a proposito dell'evento organizzato da Italia Viva in programma nella città termale la prossima settimana.

Arriveranno a Castrocaro Terme e Terra del Sole 250 giovani under 30 da tutta Italia, equamente divisi tra uomini e donne come da regolamento. Si alterneranno nelle lezioni con i ragazzi parlamentari, ministri ed esperti di varie materie con l'obiettivo di fornire spunti e indicazioni che stimolino la partecipazione politica e l'impegno in prima persona delle giovani generazioni.

"Grazie a Stefano per aver accolto il nostro invito - afferma il deputato -, confermando un rapporto di amicizia e stima che dura da anni. Sarà uno dei protagonisti della nostra scuola assieme a tutti i componenti dei gruppi parlamentari di Italia Viva alla Camera e al Senato, a personalità del mondo dell'economia, della scienza e di altri settori. Un momento dedicato solo ai ragazzi, che si ripete dopo l'ottima esperienza svolta lo scorso anno a Barga, in provincia di Lucca; perchè questo è l'investimento migliore che si possa fare, anche in politica".