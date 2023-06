Italia Viva: "Stiamo perdendo tempo prezioso e anche la pazienza: serve un commissario per l'alluvione"

"Stiamo perdendo tempo prezioso e anche la pazienza". Ad essere esasperata per la situazione del dopo alluvione è Italia Viva che, a gran voce, chiede la nomina di un commissario per la ricostruzione. "A un mese dall'alluvione che ha devastato il nostro territorio - spiegano in una nota stampa - con ancora centinaia di cittadini impossibilitati a rientrare nelle proprie case, molti punti del territorio, soprattutto montano, non sono ancora stati resi agibili. Unendoci alla voce dei Sindaci dell'Emilia Romagna, chiediamo con forza che venga nominato immediatamente il Commissario straordinario da parte del Presidente della Repubblica su indicazione del governo: Il Commissario, disponendo di poteri speciali, può agire in deroga alla normativa operando pertanto in modo rapido e mirato. Non entriamo nel merito del nome da incaricare, ma siamo certi che debba essere una figura che conosce il territorio e le sue problematiche. A questa perdita di tempo si aggiunge anche la riduzione dei primi fondi destinati alla nostra terra, che passano dai 2,2 miliardi promessi dalla Premier Meloni nel suo viaggio in Romagna, a 1,6 miliardi. Se veramente c’è interesse a far ripartire la Romagna, questo non è il modo giusto".