"Siete tutti bocciati!": Italia Viva dà le pagelle agli altri partiti. Si sfila dal Pd e si avvicina a Forza Italia e 'Forlì Cambia'

“Siete tutti bocciati”: è con queste parole, tra il brusio di contestazione, che il consigliere di Italia Viva Massimo Marchi ha concluso la sua relazione durante il dibattito in Consiglio comunale sul bilancio, giovedì pomeriggio. Un lungo intervento in cui Marchi ha dato delle vere e proprie pagelle a consiglieri e assessori, con un discorso di posizionamento politico che porta Italia Viva di Forlì vicino a Forza Italia e alla lista civica di centro-destra 'Forlì Cambia', a quanto pare le uniche forze politiche a ottenere riscontri positivi tra i duri giudizi del consigliere renziano, che di fatto apre così la campagna elettorale del suo partito in vista delle prossime elezioni comunali.

In conclusione dice Marchi: “Il mio giudizio sull'operato dell'amministrazione e delle altre forze di minoranza non può essere positivo, ci sentiamo (noi di Italia Viva, ndr) diversi da tutti voi, non migliori, ma diversi. Siete tutti bocciati, noi siamo lì in mezzo, dove c'è un centro ampio di riformisti che non si riconoscono negli estremismi e nei populismi”.

E nelle pagelle di fine anno, gli unici a ottenere la sufficienza di Marchi sono l'assessora Paola Casara, esponente della lista civica del sindaco 'Forlì Cambia' e l'assessore Giuseppe Petetta, esponente di Forza Italia: “Valutiamo positivamente il lavoro svolto dall'assessora Casara, che non ha mai fatto mancare il dialogo. Apprezzabile anche l'assessore Petetta che si è contraddistinto da impegno e professionalità”. Positivo anche il giudizio sull'assessore alla Cultura Valerio Melandri per “aver portato a termine la trasformazione della fondazione Masini”.

Ma fatti salvi questi tre amministratori, Marchi inizia a distribuire insufficienze a man bassa in giunta e all'opposizione. E parte dal vicesindaco Daniele Mezzacapo, esponente di spicco della Lega: “Negativo è il voto per il vicesindaco Mezzacapo, per la mancanza di visione sullo sport e diverse lacune sulla sicurezza, che era un tema su cui il centro-destra aveva vinto le ultime elezioni, gli ultimi episodi di criminalità hanno aumentato il senso di insicurezza dei cittadini, mentre non serve a nulla sanzionare qualche extracomunitario che sta seduto pacificamente sui gradini delle Poste”.

Dello stesso partito bocciata l'assessora Andrea Cintorino: “Il fantomatico piano di rilancio del centro storico è il grande sconosciuto, una promessa disattesa e non basta un videomapping, tra l'altro pagato profumatamente, a dare prospettiva al commercio in centro. Abbiamo visto l'apertura di tanti nuovi supermercati: è tutto lecito e programmato dalle amministrazioni passate, ma non possiamo non rilevare che a farne le spese siano le piccole attività, e in centro non si contano più le saracinesche chiuse”. La stroncatura per il sindaco Zattini, invece, perché “sono emerse titubanze nel guidare saldamente la città nell'emergenza alluvionale: è vero che sarebbe stato difficile per tutti, ma qualcosa di più si poteva fare nelle comunicazioni alla cittadinanza e nell'organizzazione della protezione civile”.

Ma l'esponente renziano non va tenero neanche con l'opposizione di centro-sinistra cui pare sfilarsi proprio mentre sono in corso i tavoli per creare una coalizione ampia per ribaltare l'esito del voto di 5 anni fa: “Prendiamo atto con rammarico che i colleghi di minoranza hanno preso spesso posizioni estreme, ideologiche e orientate allo scontro polemico e alla contrapposizione a prescindere. Le colpe dei dissidi sono da suddividere in modo uguale tra destra e sinistra, ma fatichiamo molto a riconoscerci nella posizione di una sinistra sempre più radicale e massimalista come quelle che spesso rappresenta in Consiglio il consigliere Morgagni”.

Poi la bordata al Pd: “Il Pd una volta aveva l'aspirazione di essere la casa dei riformisti, si è appiattito troppe volte su posizioni ideologiche perdendo l'obiettivo della buona politica, fino all'incomprensibile voto di astensione sull'arrivo della facoltà di Medicina a Forlì”. Marchi salva solo “l'impegno profuso dal capogruppo Alemani, che si distinto per competenza e dialettica”.

Infine porta chiusa anche al Movimento 5 Stelle: “Riconosco la corposa mole di lavoro dei consiglieri Bagnara e Brunelli, coi loro predecessori non era possibile alcun tipo di convergenza, con loro invece le cose sono cambiate molto. Però se parliamo di difesa del reddito di cittadinanza o del tentativo di bloccare il metanodotto, noi non possiamo essere d'accordo”.