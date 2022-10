Ius Soli a Santa Sofia, Naldini (Lega): "Una battaglia ideologica che strumentalizza i minori stranieri"

“La cittadinanza onoraria ai minori stranieri nello Statuto comunale di Santa Sofia? La solita battaglia ideologica e populista di una sinistra che travisa la realtà strumentalizzando perfino i minori stranieri. Una vera presa in giro. Nel concreto, infatti, questo atto non serve a nulla visto che tutti gli stranieri regolarmente presenti in Italia (e a maggior ragione neonati, bambini e adolescenti) hanno gli stessi servizi, diritti, tutele e opportunità dei cittadini italiani. Dunque, a cosa serve veramente lo Jus Soli simbolico o cittadinanza onoraria se non a preparare il terreno per la cittadinanza italiana regalata a tutti, forse contando su un futuro bacino di voti?”. Così in una nota Marcello Naldini, segretario della Lega Valbidente.

“Acquisire la cittadinanza di un paese - afferma Naldini - deve essere il traguardo di un percorso di integrazione e non la partenza. La cittadinanza non può essere ‘regalata’ a priori a chiunque, anche a chi non ha alcuna intenzione di integrarsi nella nostra comunità nazionale, spesso non condividendone le leggi, le regole e i valori costituzionali. Non è detto, poi, che questi minori intendano rimanere per sempre in Italia e che, una volta maggiorenni, considerino la cittadinanza italiana una vera opportunità. Sia chiaro: noi siamo favorevoli alla concessione della cittadinanza italiana a chi ne abbia fatto richiesta avendo deciso autonomamente e in piena libertà di fare parte di una comunità nazionale perché ne condivide i principi e le norme e ne rispetta cultura e tradizioni. Non è scontato, infatti, che la cittadinanza italiana sia l’obiettivo prioritario di tutti i residenti stranieri. Ma tutto questo alla sinistra non interessa, importante è indottrinare rappresentando una realtà distorta. Non è regalando la cittadinanza che si aiuta chi arriva nel nostro paese. Crediamo, infine, che la Giunta e il Consiglio comunale di Santa Sofia abbiano questioni concrete ben più urgenti di cui occuparsi a beneficio di tutti i residenti, italiani e stranieri, anziché produrre la stucchevole riproposizione di una mozione/manifesto ideologico”.