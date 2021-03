L'addio al Re del Liscio, il M5S presenterà una mozione: "Una via in ricordo di Raoul Casadei"

Intitolare una via o una piazza a Raoul Casadei, il Re del Liscio morto sabato scorso all'età di 83 anni per covid. Il Movimento 5 Stelle annuncia che sarà presentata una mozione, "da condividere con tutte le forze politiche". "Purtroppo il Covid si porta via un pezzo della nostra Romagna, di casa nostra - premettono i consiglieri comunali Simone Benini ed Eros Brunelli -. Crediamo che Raoul Casadei abbia aiutato buona parte dei romagnoli, se non tutti, a provare questa sensazione: le note di Romagna Mia sentite in lontananza durante le sere di una calda estate, al di là di qualsiasi confine geografico, ci fanno sentire a casa".

"Portando nel mondo il Liscio romagnolo non ha soltanto fatto ballare e divertire generazioni di giovani e meno giovani, ha esportato il sorriso e l’allegria tipici di quella “romagnolità” che tutti i turisti ricercano quando vengono nella nostra terra", proseguono i pentastellati. Da qui la mozione, "che porti alla dedica di una via o di una piazza di Forlì a questo “Ambasciatore di Romagna”, ben più efficace di tante promozioni turistiche e politiche".