"L'amministrazione uscente continua a non occuparsi del problema casa": nuova manifestazione in Piazza Ordelaffi

Sabato alle 17 ci sarà una manifestazione in Piazza Ordelaffi, davanti alla Prefettura, organizzata da Forlì Città Aperta e Udu Forlì avente come tema l'emergenza abitativa. "Nemmeno dopo la manifestazione del 13 aprile, l’Amministrazione comunale uscente ha percepito l’urgenza del problema della casa - spiegano gli organizzatori -. In questi ultimi anni, chiunque abbia cercato casa a Forlì si sarà accorto di quanto sia diventato difficile trovarne una. Chi perché studente, e dunque con una disponibilità economica ridotta rispetto ai prezzi del mercato, chi perché lavoratore in una città in cui una grande maggioranza dei proprietari affitta solo agli studenti; ci sono poi le persone migranti, che da ancora più tempo faticano a trovare casa a causa di pregiudizi e discriminazioni agite in base al colore della loro pelle".

"Le cause alla radice di questo problema sembrano essere molteplici: ci sono alloggi di edilizia popolare che non possono essere assegnati perché mancano i fondi per ristrutturarli, con una lista d’attesa che ammonta a 700 nuclei familiari in condizioni di disagio abitativo - viene spiegato da Forlì Città Aperta e Udu Forlì -. Ci sono studentati che offrono un numero di posti letto irrisorio rispetto alla popolazione studentesca del Campus di Forlì, che nell’ultimo anno accademico è stato il campus romagnolo con il più alto tasso di crescita degli iscritti. Ma non è soltanto una questione di alloggi mancanti: si stima infatti che siano più di un migliaio gli immobili privati lasciati sfitti in città, e questo fa sì che ci si trovi in un paradossale stato di cose in cui in cui ci sono case senza persone e persone senza casa.

Nonostante le pressioni delle associazioni e della società civile, l’Amministrazione uscente continua a non occuparsi del problema casa, ostinandosi a gonfiare il campus universitario senza un piano abitativo concreto e senza considerare la popolazione lavoratrice".

"Visto l’immobilismo istituzionale di fronte a una situazione del genere, il Coordinamento per il Diritto all’Abitare costituito da varie associazioni del territorio e cittadini che vivono sulla propria pelle le conseguenze della crisi abitativa in città, chiama nuovamente alla mobilitazione cittadina, appropriandosi degli spazi pubblici - conclude -. Sabato alle 17 saremo in piazza Ordelaffi che sarà fisicamente occupata dalle nostre tende per denunciare una situazione che continua a essere preoccupante e per rivendicare ancora a gran voce che la casa è e deve essere un diritto fondamentale per tutti, non una mera fonte di reddito nelle mani di pochi".