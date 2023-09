L'appello del M5S: "Annullare i pagamenti delle utente a famiglie e imprese alluvionate"

"Annullare i pagamenti delle utenze, domestiche e commerciali a coloro che hanno presentato nei modi e nelle forme previste dalla legge richieste danni occorsi ai loro immobili e direttamente riconducibili alla catastrofe alluvione". I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Franco Bagnara e Eros Brunelli si rivolgono al sindaco Gian Luca Zattini affinchè si faccia portavoce della richiesta al Governo, alle Agenzie Nazionali e Regionali competenti per i servizi gas, acqua, energia elettrica, rifiuti ed al commissario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

"Nelle settimane successive all’alluvione i cittadini, le imprese e le attività commerciali colpite, per porre un provvisorio ma immediato rimedio, hanno dovuto utilizzare ingenti quantità d’acqua, energia elettrica e gas per la pulizia degli spazi alluvionati, per favorire l’asciugatura delle stanze con ventilatori, deumidificatori o il riscaldamento domestico e per aiutare la comunità - rimarcano i penstellati -. La situazione socioeconomica risulta ancora complessa, poiché molte case sono considerate inagibili, con la conseguenza per molti concittadini di non poter rientrare nella propria abitazione e molte attività economico-commerciali risultano ancora chiuse o in seria difficoltà".

Per questo motivo, i consiglieri pentastellati Bagnara e Brunelli ritengono che "l’azzeramento del pagamento delle bollette ed avvisi di pagamento sarebbe una misura di ristoro tangibile ed immediato per coloro i quali sono stati vittime delle alluvioni". Ad oggi aggiungono “la semplice sospensione deliberata da Arera e dalle Autorità Nazionali competenti, porterà ad un aggravio dei bilanci familiari e delle imprese al termine di tale periodo”.

Per evitare ciò, spiegano Bagnara e Brunelli, "abbiamo sottoposto il testo di una mozione alla commissione consiliare speciale d’indagine e studio sull’emergenza alluvione in cui chiediamo al sindaco ed alla giunta di attivarsi per chiedere al Governo, alle Agenzie Nazionali e Regionali competenti per i servizi gas, acqua, energia elettrica, rifiuti ed al Commissario alla Ricostruzione di intervenire con urgenza per annullare dal primo maggio al 31 agosto i pagamenti delle utenze, domestiche e commerciali, a favore dei cittadini residenti a Forlì e delle imprese che hanno presentato nei modi e nelle forme previste dalla legge richieste danni occorsi ai loro immobili e direttamente riconducibili alla catastrofe alluvione”.