L'appello di 40 tra associazioni e sindacati: "Nessuna pace sulla persecuzione del popolo palestinese"

Seguiamo con attenzione e preoccupazione quello che sta accadendo in Palestina in particolare nella zona di Gerusalemme Est. Nel condannare ogni forma di violenza aderiamo convintamente all’Appello lanciato dalla Tavola della Pace e diciamo in modo molto chiaro che c’è solo un modo per mettere fine alle terribili violenze che stanno insanguinando Gerusalemme e la Terra Santa: riconoscere ai palestinesi la stessa dignità, la stessa libertà e gli stessi diritti che riconosciamo agli israeliani.

Nessuna pace può essere edificata sulla persecuzione di un intero popolo, sull’occupazione militare, l’arbitrio, gli abusi, la sopraffazione, l’umiliazione, le deportazioni, l’apartheid, la continua violazione di tutti i fondamentali diritti umani. Non basta invocare la fine delle violenze. Non c’è e non ci sarà mai pace senza giustizia. Rinnoviamo, ancora una volta, il nostro accorato appello a tutti i responsabili della politica nazionale, europea e internazionale perché intervengano energicamente per far rispettare il diritto internazionale dei diritti umani, la legalità internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite.

Le associazioni della Provincia di Forlì -Cesena firmatarie di questo documento si riconoscono in questo appello e nel ribadire il valore della Pace, esprimono solidarietà alle famiglie delle vittime e chiedono alle istituzioni del nostro territorio e alla società civile di unirsi sottoscrivendo l’Appello della Tavola della Pace per chiedere la fine delle violenze e riconoscere pieni diritti e dignità al popolo Palestinese, solo così si potrà mettere fine ad un conflitto che dura da decenni. Seguiremo con attenzione l'evolversi della situazione anche definendo momenti di partecipazione e riflessione, e nel caso non cessino le violenze chiediamo alla società civile e alle Istituzioni di unirsi in mobilitazione.



